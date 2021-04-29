Микроорганизмы захватывают микроскопические частицы пластика и образуют из них капли, пригодные для переработки.

Микробиологи нашли эффективный способ очищать окружающую среду от загрязнения микропластиком. Для этого они хотят заставить бактерии выполнять всю работу.

Как пишет The Guardian бактерии естественно склонны собираться в группы и прилипать к поверхности. Таким образом они образуют клейкую субстанцию, которую называют "биопленкой". Каждый человек наблюдает этот эффект каждое утро, когда, например, чистит зубы и удаляет зубной налет.

Ученые из Гонконгского политехнического университета используют это свойство бактерий, чтобы создать похожую на пленку сетку из микробов для отлавливания микропластика в загрязненной им воде. Из собранных микроскопических частиц пластика образуют капельки, которые можно перерабатывать.

Читайте такжеПластик впервые нашли в человеческой плаценте - исследованиеИздание пишет, что ученые представили предварительные результаты своей работы на ежегодной конференции Общества микробиологии. Однако, их изобретение может открыть дорогу для эффективного уменьшения загрязнения пластиком в долгосрочной перспективе с помощью бактерий, которых полно в природе.

"Очень важно разработать эффективные решения для захвата, сбора и даже переработки микропластика, чтобы остановить "пластификацию" нашей природной среды", - сказала микробиолог Сильвия Ланг Лю из Гонконгского политехнического университета, которая возглавила исследование.

The Guardian объясняет, что микропластиком называют фрагменты пластика величиной менее 5 миллиметров. Они образуются и попадают в окружающую среду в процессе производства или уничтожения, например, магазинных пакетов или бутылок для воды. Также они могут образовываться во время стирки синтетической одежды или использования средств личной гигиены.

Читайте такжеВ ООН заявили о сокращении использования пластика в миреМикропластик крошечный, но вред от него большой. Он не разлагается и хранится в окружающей среде очень долго, поглощая и накапливая токсичные химикаты. Все это попадает в сточные воды, а с ними - в океаны, ставя под угрозу морские виды, которые едят такие вредные материалы. В конце концов, вверх по пищевой цепи эти материалы доходят и до людей.

Во время своего исследования команда Лю создала бактериальную биопленку с помощью бактерий под названием синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Эта пленка оказалась способной задерживать и поглощать частицы микропластика, которые плавали в воде. Такие сети из микробов группируют микропластик и заставляют капельки из него опускаться на дно.

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Перевод: Лесь Дымань