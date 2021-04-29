Микробиологи нашли эффективный способ очищать окружающую среду от загрязнения микропластиком. Для этого они хотят заставить бактерии выполнять всю работу.
Как пишет The Guardian бактерии естественно склонны собираться в группы и прилипать к поверхности. Таким образом они образуют клейкую субстанцию, которую называют "биопленкой". Каждый человек наблюдает этот эффект каждое утро, когда, например, чистит зубы и удаляет зубной налет.
Ученые из Гонконгского политехнического университета используют это свойство бактерий, чтобы создать похожую на пленку сетку из микробов для отлавливания микропластика в загрязненной им воде. Из собранных микроскопических частиц пластика образуют капельки, которые можно перерабатывать.
Читайте такжеПластик впервые нашли в человеческой плаценте - исследованиеИздание пишет, что ученые представили предварительные результаты своей работы на ежегодной конференции Общества микробиологии. Однако, их изобретение может открыть дорогу для эффективного уменьшения загрязнения пластиком в долгосрочной перспективе с помощью бактерий, которых полно в природе.
"Очень важно разработать эффективные решения для захвата, сбора и даже переработки микропластика, чтобы остановить "пластификацию" нашей природной среды", - сказала микробиолог Сильвия Ланг Лю из Гонконгского политехнического университета, которая возглавила исследование.
The Guardian объясняет, что микропластиком называют фрагменты пластика величиной менее 5 миллиметров. Они образуются и попадают в окружающую среду в процессе производства или уничтожения, например, магазинных пакетов или бутылок для воды. Также они могут образовываться во время стирки синтетической одежды или использования средств личной гигиены.
Читайте такжеВ ООН заявили о сокращении использования пластика в миреМикропластик крошечный, но вред от него большой. Он не разлагается и хранится в окружающей среде очень долго, поглощая и накапливая токсичные химикаты. Все это попадает в сточные воды, а с ними - в океаны, ставя под угрозу морские виды, которые едят такие вредные материалы. В конце концов, вверх по пищевой цепи эти материалы доходят и до людей.
Во время своего исследования команда Лю создала бактериальную биопленку с помощью бактерий под названием синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Эта пленка оказалась способной задерживать и поглощать частицы микропластика, которые плавали в воде. Такие сети из микробов группируют микропластик и заставляют капельки из него опускаться на дно.
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