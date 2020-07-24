Аварийный танкер "Делфи" в Одессе продолжат поднимать завтра (фото)

Операция продолжится с 6:00.

В Одессе завтра продлятся работы по подъему аварийного танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение осенью 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого принимает участие в операции.

На сегодня, 24 июля, планировалась вторая попытка снять танкер c волнореза около пляжа «Дельфин». Как отмечает Ставницер, сегодня операция не закончена, перерыв сделан до утра 25 июля.

«Компания P&O Maritime Ukraine (компания Ставницера - УНИАН) руководствуется правилами охраны труда, принятыми в цивилизованном мире. Главной ценностью для нас являются человеческие жизни, а работа буксира в темноте будет слишком рискованной. Подождем», - написал Ставницер.

По его словам, до вечера работы затянулись в связи с отсутствием у подрядчика опыта таких операций. Чтобы приподнять с волнореза танкер, буксиры должны были тянуть его стальными тросами, закрепленными на носу и корме.

Как отметил бизнесмен, эти тросы длиной более 300 метров очень тяжелые. Мощные буксиры не могут подойти близко к берегу, тянуть нужно на большое расстояние. Осложняет работу каменистое дно и пр.

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«Сегодня подрядчик слишком поздно начал работы. Несколько часов пытались с помощью манипулятора буксира Sea Ant протянуть к Delfi стальной трос, прикрепленный к кормовой лебедке буксира «Австралия». До вечера не успели, и очередь до нашего P&O Balqis не дошла», - заявил Ставницер.

Он отмечает, что операция продолжится завтра с 6:00.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи» до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих. Сегодня, 24 июля, зафиксирована очередная масштабная утечка нефтепродуктов с борта.

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