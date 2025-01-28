Повернуть метеорологическую историю вспять человечество уже не сможет, считает ученая.

Увеличение концентрации углекислого газа имеет положительный эффект, ведь это стимулирует фотосинтез, который влияет на растительность. Об этом в интервью "Главкому" рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины.

Она объяснила, что вернуться к климату 1980-1990-х годов невозможно, даже если человечество начнет действовать сознательно. Когда-то считали, что это реально, однако даже во время пандемии COVID-19, когда многие предприятия по всему миру остановились и выбросы парниковых газов значительно сократились, существенных изменений не произошло.

Причина в том, что океаны поглощают 95% всей энергии планеты, и сейчас их прогрев достигает как минимум глубины более двух километров. Например, только за 2024 год в Мировом океане накопилось в 140 раз больше тепла, чем выработала вся энергосистема планеты в течение 2023 года. Даже если остановить выбросы, океаны, как огромный чайник, будут долго отдавать тепло, и этот процесс не быстрый.

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"Это колоссальные запасы тепла. Это гигантский чайник, под которым мы можем выключить огонь, но остынет он не сразу", - отмечает Балабух.

При этом, если мы в дальнейшем будем разрушать экосистему - нагревать планету, она просто исчезнет.

В то же время изменение климата имеют и положительные моменты. Специалист объяснила:

"Скажу одну парадоксальную вещь: изменения климата - это не только негативные вызовы, это еще и новые возможности, которые перед нами открываются. Во-первых, аномально теплые зимы означают значительно меньше потраченных на отопление ресурсов, а значит, мы экономим электроэнергию, а для Украины в условиях войны и ударов врага по нашей инфраструктуре это - просто подарок".

Во-вторых, меньше повреждений инфраструктуры - отсутствие снегопадов снижает разрушения дорог и транспорта. В-третьих - расширение возможностей для хозяйственной деятельности. Строительство и другие работы, которые раньше останавливались зимой, теперь можно проводить круглый год. То есть, речь идет о том, что увеличение вегетативного периода у растений дает возможность выращивать третий урожай и благодаря изменениям климата культуры, которые раньше выращивали только на юге (подсолнечник, кукуруза), теперь можно сеять и в северных регионах, таких как Полесье.

Балабух добавила, что климатические изменения способствуют появлению нового аграрного пояса, где сохраняется баланс между теплом и влагой. Парниковые газы также способствуют фотосинтезу - повышение уровня углекислого газа усиливает этот процесс, и растения формируют больше биомассы. Например, листья стали гуще, а травы - выше.

Однако есть и проблемы. Для выращивания урожаев важна не только температура, но и достаточное количество влаги. Сегодня мы наблюдаем дефицит осадков: зимы без снега, а засухи становятся более частыми. Это негативно влияет на урожайность и создает угрозу продовольственной безопасности.

По словам Балабух, бороться с дефицитом влаги можно капельным орошением. Украина может брать пример с Израиля, который превратил пустыню в ключевого производителя овощей благодаря современным технологиям. Она добавила:

"В этом отношении нам есть, чему поучиться у Израиля. Израиль - это вообще пустыня, но при этом страна стала одним из ключевых производителей овощей в мире. Что мешает Украине использовать соответствующие технологии? Тем более, что у нас с климатом не все так печально, как в Израиле. Есть и другой путь - это селекция растений, то есть культивирование таких гибридов, которые способны выдержать условия засушливого климата".

Также надо экономить воды, заниматься перераспределением и тому подобное.

Прогнозы от специалиста

Ранее Балабух рассказала, что сейчас есть предпосылки для риска роста пожаров весной и летом. По ее словам, относительно лета 2025 года, пока трудно делать точные прогнозы по температуре - будет ли жарче, чем в прошлом году. Однако риск пожаров может возрасти, потому что уже сейчас наблюдаются определенные предпосылки.

По ее словам, Украина постепенно теряет малые реки, а большие находятся в состоянии "маловодности". К этому добавляется исчезновение болот, которые ранее служили естественным источником питания для рек. Также отсутствие снежного покрова, который наполнял водоемы, усугубляет проблему. Все это приводит к гидрологической засухе: снижается уровень подземных вод, высыхают колодцы.

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