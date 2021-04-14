На карибском острове Сент-Винсент произошли два извержения активного вулкана Суфриер.

Местные власти пострадавшего в результате извержения вулкана Суфриер острова Сент-Винсент заявили о нехватке питьевой воды, поскольку пепел загрязнил запасы.

Об этом пишет The Guardian.

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По оценкам экспертов, острову понадобится сотни миллионов долларов, чтобы оправиться от стихии.

Пепел и пирокластические потоки загрязнили водоемы. Министр водоснабжения Гарт Сондерс отметил, что некоторые районы до сих пор не получили воду.

Самой большой проблемой сейчас считают восточное побережье. Жителям острова сейчас доставляют воду на специальных грузовиках.

Всемирный банк выделил правительству Сент-Винсента 20 миллионов долларов в рамках программы беспроцентного финансирования помощи при возникновении катастроф.

Справка УНИАН. Суфриер - один из самых древних вулканов в Вест-Индии. Его возраст насчитывает около 60 млн лет. Он расположен в северной части острова Сент-Винсент, который находится в Карибском море. За нашу эру он извергался как минимум 160 раз. Извержения приводили к значительному ущербу, особенно в сельском хозяйстве, и послужили одной из причин переориентации экономики с сельского хозяйства, как основной отрасли на туристическую сферу.

Извержение Суфриера в 2021 году

На карибском острове Сент-Винсент произошли два извержения активного вулкана Суфриер.

Вертикальный столб пепла протянулся на 4 км вверх. Власти предполагают, что извержение может продолжаться "в течение нескольких дней, а возможно недель".

В последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году. Однако тогда он причинил больше вреда. В этот же раз местные власти позаботились о заблаговременной эвакуации жителей из близлежащих районов.

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Автор: Яна Ставская