В Днепре зоозащитники провели акцию за цирки без животных

Они призвали украинцев отказаться от походов в цирк с животными, а власть – запретить такие представления.

В Днепре зоозащитники и волонтеры, которые занимаются животными, провели акцию возле здания государственного цирка, протестуя против жестокого обращения с животными и требуя запрета в Украине цирков с выступлениями животных.

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Мероприятие приурочили к презентации нового циркового представления «Цирк на воде», передает радио Свобода. Участники акции, организованной активистами UA Animals и «Клуба социального развития», держали в руках плакаты с надписями «Днепр против цирков с животными», «Циркачи, не мучайте животных», а также фотографии с изображением диких животных в неволе. Активисты скандировали: «Цирк – концлагерь для животных!», «Украина – гуманная страна!». В мероприятии приняло участие свыше двух десятков людей.

Как заявляют активисты, в цирках животные до 80% времени проводят в одиночестве в невыносимых условиях, в дрессуре применяются плети, крюки и даже электрошокеры.

Они призвали украинцев отказаться от походов в цирк с животными, а власть – запретить такие представления.

Участники акции подводили к маленьким зрителям человека в костюме белого медведя и предлагали «проголосовать» за его защиту и волю или же за избиение ради развлечения. Большинство детей выбирали защиту.

«Наша акция, прежде всего, имеет информационный характер: мы хотим, чтобы посетители цирка задумались, что происходит. Условий для содержания диких животных в цирке нет, особенно регламентированных условий для содержания морских животных. В программе заявлен морской котик и медведь. Мы проводим такие акции не впервые, сознание растет, все больше людей выбирает гуманное отношение к животным», – сказал соорганизатор акции Локи Джей фон Дорн.

Зоозащитники отмечали, что в некоторых крупных городах Украины, в том числе – Днепре и Киеве, уже запрещены передвижные цирки с животными, однако запрет относительно животных не распространяется на стационарные цирки.

Из дирекции к пикетчикам никто не вышел. Представитель охраны заведения сообщил, что животные в днепровском цирка содержатся в надлежащих условиях, в частности, для морских животных, которые принимают участие в новом шоу, привезли специальный бассейн и морскую воду. Акцию зоозащитников в цирке называют «заказной».

В администрации не ответили на просьбу журналистов попасть за кулисы цирка и вместе с сотрудниками посмотреть, как содержатся животные.

Пикет не повлиял на количество посетителей, которые отмечали, что приходят в цирк, в основном, ради своих детей и надеются, что животных содержат в надлежащих условиях.