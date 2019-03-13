В Индии леопарды устроили бой за территорию и едва не погибли, упав в колодец (видео)

В индийской деревне Баткальвади, штат Махараштра, два леопарда подрались за территорию и во время схватки упали в 15-метровый колодец с водой.

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Видео спасения животных опубликовано в сети Daily Mail. Местные жители услышали рык животных из колодца и вызвали защитников животных. В тот момент, когда специалисты прибыли на место, леопарды обессиленные стояли на выступе у стены.

Экологи спустили вниз клетку и по одному подняли животных. Вся операция по спасению опасных хищников продолжалась около трех часов.

Пострадавших доставили в центр защиты леопардов. Ветеринары обнаружили у них неглубокие раны, оставшиеся после драки, внутренние повреждения не обнаружены.

«Оба животных истощены и находятся в тяжелом шоковом состоянии. Мы понаблюдаем за ними несколько дней, пока они не окрепнут, и тогда выпустим их на волю», - рассказал главный ветеринар центра Аджай Дешмук.

Как сообщал УНИАН, ранее подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня, был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.