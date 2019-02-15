В одесском зоопарке выбрали самую романтичную пару (видео)

Конкурс провели в местном зоопарке. Определяли победителей по количеству лайков в соцсетях.

Любовь не только для людей, но и для животных. Самую романтическую зверей пару выбрали в Одессе.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Конкурс провели в местном зоопарке. Определяли победителей по количеству лайков в соцсетях. В итоге победила пара розовых пеликанов.

Ранее столичный зоопарк поздравил всех влюбленных трогательным видео со своими обитателями.