В одесском зоопарке выбрали самую романтичную пару (видео)
11:52, 15 февраля 2019Спасение видов
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Конкурс провели в местном зоопарке. Определяли победителей по количеству лайков в соцсетях.
В одеському зоопарку обрали найромантичнішу пару
Любовь не только для людей, но и для животных. Самую романтическую зверей пару выбрали в Одессе.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Конкурс провели в местном зоопарке. Определяли победителей по количеству лайков в соцсетях. В итоге победила пара розовых пеликанов.
Ранее столичный зоопарк поздравил всех влюбленных трогательным видео со своими обитателями.
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