Tinder для собак: в Литве создали приложение для знакомства с питомцами из приюта

Cейчас в приложении доступны только собаки, но скором времени планируется включить в него кошек и других животных.

В Литве разработали мобильное приложение, при помощи которого можно знакомиться с животными из приютов, приглашать их на прогулку и забирать домой.

Об этом сообщает AP.

Читайте такжеУкраинцы стали реже держать дома кошек и собак (видео)

Приложение GetPet заработало только в прошлом месяце, но уже имеет сотни пользователей. Оно предназначено для людей, которые хотят взять из приюта питомца, например как PawsLikeMe и BarkBuddy.

«Это похоже на Tinder, но с собаками. Можно договориться о встрече с собакой», - сказал один из создателей приложения Вайдас Гецявичюс.

Идея к создателям пришла, когда они увидели бездомную собаку на улице через окно. На данный момент в приложении доступны только собаки, но также планируется включить в него кошек и других животных.

«У нас сейчас 140 собак. Бывало, мы отдавали одну или две из них каждый день, но теперь мы получаем намного больше звонков и люди приходят чаще», - поделилось радостной новостью основатель одного из приютов Илона Реклаитите.