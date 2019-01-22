В Днепре за год нашли хозяев для 150 котов из приюта

Волонтер отметила, что за год работы через передержку прошло 173 кота и 9 собак. На сегодняшний день на передержке находится 23 кота.

Волонтер Светлана Бразалук сообщила, что год назад пришла идея открыть передержку для животных с улицы, за это время через такой «приют» прошло 173 кота и 9 собак.

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Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Передержка – это временное нахождение животного на период, пока ему подыскивают семью. За ним ухаживают, делают прививки, обрабатывают. Животные попадают к нам с улицы, и готовятся к переезду в дома к новым хозяевам", - рассказала Бразалук.

По ее словам, передержка рассчитана на 50 животных, также есть карантинное помещение, потому что инфекции могут проявиться в течении какого-то последующего времени. Такой карантинный период длится до 2 месяцев.

"После этого мы его перемещаем в общий зал, куда люди соответственно могут прийти и выбрать себе животное", - отметила она.

Волонтер отметила, что за год работы через передержку прошло 173 кота и 9 собак. На сегодняшний день на передержке находится 23 кота, остальные уже пристроены.

"У нас нет задачи просто отдать животное, мы проводим собеседования с семьями, которые желают завести любимца. Нас интересует такие вопросы как: были ли у них ранее домашние любимцы, если да, что с ними случилось и т.д.», - сказала она. Также Светлана Бразалук добавила, что центр передержки животных находится на ул. Кронштадская, 9а и все, кто желает найти нового домашнего любимца, могут туда обратиться", - подытожида она.