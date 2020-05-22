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В США родился котенок с двумя мордочками (видео)

10:24, 22 мая 2020
Экология
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Как правило, дольше нескольких суток такие животные не живут / скриншот из видео

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Рождение котят с двумя мордочками случается крайне редко. И, как правило, дольше нескольких суток такие животные не живут. Однако владельцы котенка говорят, что оно имеет прекрасный аппетит и хорошо дышит, поэтому надеются на чудо. Малыша назвали Пирожным.

Как сообщал УНИАН, в штате Вирджиния, США, нашли редкую двухголовую черепаху.

Герпетолог Тревис Лонг рассказал, что шансы черепахи повзрослеть невелики, так как разные головы контролируют разные части тела.

"Контроль лап разделен пополам: левая голова контролирует левые лапы, а правая — правая. Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны для животного", - сказал Лонг.

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