Пожары в Чернобыле не утихают: спасатели тушат еще три очаги возгорания

Основные усилия направлены на локализацию трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

По состоянию на 18:00 23 апреля в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить три очага пожаров на территории местных лесничеств – Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовецкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Основные усилия направлены на локализацию трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 32 человека личного состава и 239 единица техники, в том числе 3 вертолета, которыми 22 апреля осуществлено 170 сбросов – 376 т воды.

Как сообщал ранее УНИАН, утром 20 апреля открытого огня в зоне отчуждения уже не было. Но сильный ветер раздувает пламя на Киевщине. Именно так и возобновляется пожар.