Убытки еще подсчитывают, но речь идет о миллиардах гривень.

В результате масштабного пожара на оккупированном острове Джарылгач в Херсонской области уничтожена вся заповедная зона на территории более 1500 гектаров. Дым над островом стоит уже несколько дней.

Об этом пишет "Суспільне". По словам директора Национального природного парка "Джарылгачский" Ирины Сабашенко, в той части Джарылгача была сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких животных, которые есть на острове. Кроме того, в уничтоженной огнем зоне также концентрируется наибольшее количество копытных.

"Имеющиеся растительные группировки, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, занесены в Зеленую книгу Украины, относятся к редким и исчезающим растениям. Это группировка формаций меч-травы болотной, ковыля днепровского, ковыля волосистого, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и другие", – заметила Сабашенко.

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Директор НПП добавила, что убытки еще подсчитывают, но речь идет о миллиардах гривень. Пожар до сих пор не утих.

В то же время жительница одного из оккупированных населенных пунктов на левом берегу Херсонщины рассказала журналистам, что дым над островом стоит уже несколько дней. Пожар виден с побережья Джарылгачского залива в 10 километрах от него.

Пожар на оккупированном Джарылгаче

Остров Джарылгач на Херсонщине находится под временной оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже несколько дней там длится пожар. Сообщалось, что пылает самый ценный степной участок в Национальном природном парке на острове Джарылгач.

Охваченный огнем участок является зоной абсолютной заповедности. Ее посещение ограничено. Отмечалось, что оккупанты даже не пытаются потушить пожар.

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