Активисты спасли лисят / фото facebook.com/UAnimals.official
Зоозащитники готовятся выпустить в дикую природу восемь спасенных лисят, которых ждала судьба притравочной станции или жизнь в неподходящих условиях.
Об этом говорится на Facebook-странице организации UAnimals.
«Невероятная новость, ведь таких животных, изъятых из природы, редко удается вернуть. Но этим малышам действительно повезло – они не успели «привыкнуть» к людям и остались дикими», – говорится в сообщении.
Активисты спасли лисят / фото facebook.com/UAnimals.official
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