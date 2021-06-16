Животных, изъятых из природы, редко удается вернуть.

Зоозащитники готовятся выпустить в дикую природу восемь спасенных лисят, которых ждала судьба притравочной станции или жизнь в неподходящих условиях.

Об этом говорится на Facebook-странице организации UAnimals.

«Невероятная новость, ведь таких животных, изъятых из природы, редко удается вернуть. Но этим малышам действительно повезло – они не успели «привыкнуть» к людям и остались дикими», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц