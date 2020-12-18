К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20%.

В сети показали, как сейчас выглядит самое глубокое водохранилище оккупированного Россией Крыма.

Читайте такжеВ Крыму возможна экологическая катастрофа - экспертФотографии Изобильненского водохранилища опубликовала в Twitter RoksolanaToday&КрымUA.

По её словам, после Рождества Алушта переходит на почасовую подачу воды.

"Водохранилище в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта) продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем – 13,25 млн куб. м)", – написала она.

Изобильненское водохранилище расположено на реке Улу-Узень. Это самое глубокое водохранилище Крыма. Максимальная глубина 70 метров. Проектный объём водохранилища — 13,25 млн м³.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН