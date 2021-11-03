Первое - это жесткое противодействие незаконному загрязнению окружающей среды.

Жесткое противодействие незаконному загрязнению окружающей среды, увеличение площади лесов, эффективная работа экоинспекций, прозрачность в добыче природных ресурсов и реализация госпрограммы "питьевая вода Украины". Такие 5 ключевых требований к новому министру защиты окружающей среды и природных ресурсов выдвинул лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"У меня лично и партии есть 5 требований к новому министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Первое, это жесткое противодействие незаконному загрязнению окружающей среды. Полноценное применение принципа международного экологического права "Загрязнитель платит в бюджет". Второе требование - это реализация государственной программы "Питьевая вода Украины". В частности, оздоровление украинских рек и озер, а также усиление контроля за рациональным использованием запасов пресной воды. Третье - это увеличение общей площади лесов на 2 млн гектаров и достижение 20% лесистости на территории страны. Украина должна перейти на современные стандарты управления лесным хозяйством, увеличить доходность отрасли, разрушив теневые схемы в лесозаготовке. Кроме того, очень важно обеспечить прозрачность в добыче природных ресурсов и работе инспекций. Чистая вода, воздух и земля — это наше будущее. Мы должны быть мудрыми хозяевами на своей земле",- заявил Игорь Палица.

Читайте такжеСтало известно, когда Рада рассмотрит отставку пяти министровОн отметил, что увольнение министра после отчета на заседанииС овета национальной безопасности и обороны состоялось впервые в истории Украины. По его словам, это свидетельствует о масштабах экологических проблем.

"Уже даже центральная власть признает, что в Украине большие проблемы с экологией. Впервые в истории министр был уволен после заседания СНБО. И это на самом деле вопрос национальной безопасности. По всей стране высыхают реки, зацветает Днепр, вырубаются леса. Вредные выбросы ежегодно увеличиваются в разы, в городах уже нечем дышать. В XXI веке в Украине во многих селах до сих пор нет канализации и регулярного вывоза мусора. Водопроводные сети не ремонтировались со времен Советского Союза, из-за чего люди не имеют даже качественной питьевой воды. Пока еще не поздно, необходимо спасать украинскую природу. Для этого есть новейшие технологии, специалисты и инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в реализацию масштабных экологических проектов", - отметил Игорь Палица.

Напомним, Верховная Рада уволила с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, который написал заявление об отставке по собственному желанию после отчета о своей работе на заседании СНБО.

Автор: Григорий Бондарь