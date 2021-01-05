Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Российские оккупанты в Крыму были вынуждены прекратить водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.

Как сообщают Крым.Реалии, водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске уже вывезли.

Читайте такжеВоду в оккупированном Крыму добывают методом Древнего Египта - экс-представитель президента в АРКМестные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере оккупационные власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца.

Ранее в сети показали фото пересохшего водохранилища в Крыму.

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Автор: УНИАН