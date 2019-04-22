День Земли без пластика и лишних вещей: каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить планету (видео)

Человечеству необходимо помнить - сегодня проблемы с экологией очень серьезные.

22 апреля во всем мире отмечается День Земли. Эта дата создана, чтобы привлечь внимание человечества к экологическим проблемам нашей планеты.

В эру потребительства необходимо напомнить о важности разумного использования ресурсов.

Не накапливайте вещи

Не накапливайте в шкафу одежду и обувь, которые не подошли или просто надоели. Качественные вещи в хорошем состоянии можно продать или подарить тем, кто нуждается. Особенно это оценят жители небольших городов, где сложно найти хорошие вещи по доступным ценам.

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Ремонтируйте и используйте повторно

Не спешите выбрасывать старые вещи, которые больше не в идеальном состоянии. Стол или ноутбук можно отремонтировать, а из свитеров и джинсов – сделать одеяло и сумку. Все, что невозможно восстановить, сдавайте на переработку в ближайший пункт приема вторсырья.

Экономьте воду

Существует много устройств, которые помогают экономить водные ресурсы. Например, насадки-аэраторы для кранов, а также водосберегающие душевые лейки.

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Откажитесь от пластика

Во всем мире идет массовый отказ от пластика, который нещадно загрязняет нашу планету. Вместо одноразового пакета в супермаркете носите с собой сумку для продуктов из ткани. Чтобы не пользоваться пластиковыми стаканами и бутылками, берите с собой многоразовые стеклянные.

Присоединяйтесь к sharing economy

Идея sharing economy основана на совместном использовании товаров и услуг, аренде и бартере вместо владения. Например, чтобы не покупать перфоратор, его можно взять в аренду на нужное время.