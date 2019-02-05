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В январе киевляне сдали на переработку около 4 тысяч новогодних елок

12:47, 05 февраля 2019
Природные ресурсы
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В ведомстве отметили, что в этом году киевляне сдали меньше елок / Фото УНИАН

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что сдать новогодние деревья жители города могли в 15 пунктов сбора, которые функционировали в каждом районе в течение месяца (на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений).

«Собранные деревья будут переработаны в щепу на специальном щепоизмельчителе и весной использованы для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этом году киевляне сдали меньше елок.

«Но для тех, кто еще этого не сделал, напоминаем, что в каждом районе есть базы коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений, где всегда примут ваши новогодние деревья», - добавили в КГГА.

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Теги: #елка#экология