В оккупированном Крыму началась новая катастрофа (фото)

Особую нехватку в воде испытывают в настоящее время степные сельскохозяйственные районы оккупированного Крыма.

В Крыму забили тревогу из-за новой грядущей катастрофы. На оккупированном Россией полуострове начала засоляться почва.

Это заметили в Советском районе полуострова в селе Дмитровка. Местные жители сетуют на то, что Сиваш стал солонее, пишет местное издание "Примечания".

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"Сиваш стал солонее, деревья погибают одно за другим. Они высыхают, потом их ломают на дрова, но древесина пахнет иначе, чем раньше. Будто она пропиталась солевым раствором", - говорится в сообщении.

После того, как Украина перекрыла поставку воды, проблему с орошением земли оккупантам так и не удалось решить.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.