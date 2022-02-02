Из 10 тысяч масок удается сделать 40 тысяч зарядных устройств для телефонов.

На Тайване использованные защитные маски успешно перерабатывают в зарядные устройства для телефонов. Одна маска может разлагаться до 450 лет, а так она приносит пользу даже после того, как ее уже использовали.

Об этом сообщает ТСН.

Ежедневно в мире из-за пандемии появляется почти 8 тонн мусора, основную его часть составляют защитные маски. В природе каждая маска разлагается примерно 450 лет, что очень долго.

Тайваньская компания решила уменьшить давление на природу и разработала специальные автоматы, которые измельчают маски и переплавляют их в пластиковую массу. Из этой массы создают корпуса для беспроводных зарядных устройств. Каждое такое изделие имеет уникальный вид.

Читайте такжеЭколог Виктор Бучинский: Выбрасывая сейчас мусор на Закарпатье, готовьтесь встретить его в море во время отдыха в ОдессеИз 10 тысяч масок удается сделать 40 тысяч зарядных устройств для телефонов. На этом компания останавливаться не планирует.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на улицах Швеции могут появиться необычные пернатые уборщики. Птиц будут мотивировать едой.

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