Слоны ежедневно роются в мусоре в поисках остатков еды.

На Шри-Ланке роют ров вокруг одной из свалок, чтобы не пустить к ней голодные стада слонов и уменьшить конфликты между животными и жителями сел.

Об этом сообщает Reuters.

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Десятки слонов ежедневно направляются из леса на свалку возле города Ампара, роясь в кучах мусора в поисках увядших остатков от овощей.

Это стало обычным явлением на трех крупнейших полигонах страны. По словам официальных лиц, слоны вместе с остатками пищи употребляют пластик, что медленно их убивает. По данным местных экологических групп, в 2019 году из-за людей умер 361 слон.

Свалка у Ампары была создана около десяти лет назад прямо посреди слоновьего коридора, в котором обитает от 200 до 300 слонов. Электрические заборы не смогли отпугнуть решительных животных.

"Государственные учреждения устанавливают свалки на границе заповедных зон. Как только это будет сделано, слоны и другие дикие животные, поедающие мусор, погибнут", - говорят местные фермеры.

В настоящее время правительство приняло решение вырыть рвы вокруг свалки, чтобы отпугнуть животных. Жители села, которым и так нелегко сосуществовать с дикими стадами, говорят, что ситуация только ухудшается.

"Дикие слоны, которые приходят на свалку, слоняются здесь днем и ночью. Они идут в соседние села и наносят вред жителям, их имуществу и сельскохозяйственным угодьям. В конце-концов конфликт между людьми и слонами обостряется, и мы теряем слонов, которые являются национальным достоянием", - говорят местные жители.

Справка. На Шри-Ланке обитает около 7500 диких слонов, а население составляет 22 миллиона человек. На острове почитают одомашненных слонов, которые круглый год используют в религиозных и культурных мероприятиях.

Массовое вымирание слонов в Африке

Более 350 слонов умерло в северной части Ботсваны при загадочных обстоятельствах.

Первая серия смертей слонов была зарегистрирована в Дельта Окаванго в начале мая. А к концу месяца там погибло уже 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое. По некоторым данным, 70 процентов смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.

На данный момент ученые не знают, что является причиной смерти или могут ли они представлять угрозу для здоровья человека.

Среди основных версий рассматривают отравление или неизвестный патоген. Сибирская язва, изначально считавшаяся наиболее вероятной причиной, была исключена. По данным местных жителей, слоны ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

«Если вы посмотрите на туши, некоторые из них упали прямо на лицо. Это означает, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее, как те, которые бродят вокруг. Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин», - отметил один из ученых.

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Перевод: Елена Пилипчак