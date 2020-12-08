Сок сорняка очень ядовит, вызывает ожоги.

Бумага из борщевика. Полезное применение ядовитому растению нашли на Прикарпатье.

Продукт уже даже запатентовали, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУченые впервые за 20 лет обнаружили "пальцы дьявола" (фото)Он оказался дороже обычной бумаги, однако может помочь наконец остановить наступление опасного сорняка.

Борщевик Сосновского — настоящее бедствие для Украины, неконтролируемый сорняк очень быстро разрастается. Сок сорняка очень ядовит, вызывает ожоги.

На три листа формата А4 необходимо 10 граммов сухого борщевика, его заливают спецраствором и варят почти час. Лишь тогда растение перестает быть опасным, его можно мельчить. Далее к готовому растению добавляют макулатуру, так и делается бумага из борщевика.

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Автор: Ольга Робейко