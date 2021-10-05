Добрый мужчина не смог пройти мимо зайчат, которые едва не погибли в огне.

На Херсонщине спасатели тушили пожар, который случился в поле, и нашли двух зайчат. Выпускать в другое место их не стали, потому что животные были маленькими и крайне истощенными. Один из мужчин забрал малышей домой, он не смог оставить их в беде.

Как сложилась судьба зайчат, рассказали в сюжете ТСН.

К сожалению, одно из животных погибло через несколько дней после пожара. Спасатель приютил зайчат у себя во дворе, он посадил их в просторную клетку. Однако животное надышалось дымом и могло получить травмы во время пожара, поэтому оно не выжило.

Второй зайчишка, которому повезло больше, сейчас чувствует себя хорошо. Животное пьет молоко, уже "засматривается" на хлеб. Когда спасатель идет на работу, за маленьким и пушистым питомцем присматривает бабушка.

Читайте такжеОдесский порт "оккупировали" медузы: количество зашкаливает (фото)Женщина рассказала, что она дает животному молоко. Бабушка спасателя также очень отзывчива и заботится о зайчонке. Она кипятила молоко, чтобы ему не стало плохо. Сейчас он уже может пить сырое молоко. Животное бегает по клетке и даже "балуется".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Тернополе из зооуголка парка сбежали буйволы и разгуливали по дороге. Их прогулка попала на видео.

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Автор: Полина Кузенко