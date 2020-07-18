Птица-носорог установила мировой рекорд в зоопарке Праги

Пражский зоопарк участвует в программе по разведению этих редких птиц с 2003 года.

Самка малайского калао, одного из самых крупных птиц-носорогов, воспитанница Пражского зоопарка, установила мировой рекорд, высидев в неволе уже 16-го птенца.

Птицы-носороги образуют моногамные пары, сообщает "Радио Прага".

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После оплодотворения самки самец «садит» ее в дупло дерева и кормит ее и птенца через небольшое отверстие.

Пражский зоопарк участвует в программе по разведению этих редких птиц с 2003 года.

Первым малайским калао, привезенным в Прагу, как раз и стала нынешняя обладательница мирового рекорда по прозвищу "Маркета".

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесском зоологическом парке впервые в Украине в неволе родился орел-могильник. Это очень редкое и ценное пополнение зоопарка.

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