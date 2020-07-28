В Британии коронавирус подтвердили у домашней кошки

Отмечается, что не существует никаких доказательств, что домашние животные передают вирус людям.

В Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.

Вероятно, животное заразилось COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее был положительный результат на вирус, сообщает Обозреватель со ссылкой на сайт британского правительства.

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И владельцы, и кошка уже вылечились от коронавирусной инфекции.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис сказала, что заражение животного не вызывает беспокойства. По ее словам, не существует никаких доказательств, что домашние животные передают вирус людям.

"Это очень редкое событие, на сегодня обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней", – заявила она.

Ранее УНИАН писал, что британская ассоциация ветеринаров посоветовала изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом COVID-19.

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