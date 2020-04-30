В Австралию идет рекордный холод впервые за 50 лет

Регионом пройдут сильные дожди и снег.

Австралийское бюро метеорологии предупредило о снижении температуры до более низких средних показателей в конце апреля во всех южных регионах страны впервые за 50 лет.

Грозы с сильными ветрами и градом будут сопровождать холодный фронт, который охватит весь регион, пишет Aljazeera.

Ожидается, что четверг будет самым холодным днем в северной части Южной Австралии, северо-западном штате Новый Южный Уэльс и юго-западном Квинсленде, и, согласно прогнозам, будут зафиксированы самые низкие в апреле температуры с 1960-70-х годов.

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Временами дождь будет сильным: в некоторых районах штата Виктория и Нового Южного Уэльса выпадет 30 миллиметров дождя, а в альпийских районах может быть до 120 мм. Также возможен снег.

К пятнице холодный воздух достигнет юго-восточного Квинсленда, а высокие дневные температуры опустятся на 5-12 градусов по Цельсию ниже среднего. После не по сезону холодных и ветреных выходных, следующая неделя обещает вернуться к более сухой и мягкой погоде.

В период с марта по май в Австралии продолжается осень, а с июня начнется зима, что является причиной низких температур и осадков.

Как сообщает УНИАН, Австралия, а также Новая Зеландия, 28 апреля 2020 года начали ослаблять карантин. После этого серферы ринулись на пляжи.