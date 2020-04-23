К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлекли пожарный поезд

Сильный ветер раздувает тлеющие очаги.

23 апреля, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на территории обязательного отселения, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления древесины.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на утро основные усилия направлены на ликвидацию 3 очагов: село Рассоха, село Кривая Гора, села Рудьки – Буряковка.

Здесь происходит тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем. Самым тяжелым участком является село Рудьки, там спасатели пытаются не подпустить пожар к границе с соседней Беларусью.

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Пожары ликвидируют 1164 человека и 286 единиц техники, в том числе 1032 человек и 239 единиц техники от ГСЧС. Помогают ликвидировать возгорание подразделения ГСЧС по Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Обустраивают противопожарные разрывы с помощью тяжелой техники ГСЧС и ВСУ. Прокладывают минерализованные полосы - 800 км.

Отдельные очаги тления тушат при помощи 3 вертолетов: в течение 22 апреля сбросили 376 тонн воды. Также к тушению привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал ранее УНИАН, утром 20 апреля открытого огня в зоне отчуждения уже не было. Но сильный ветер раздувает пламя на Киевщине. Именно так и снова начинается пожар.

Тем временем на Житомирщине все пожары локализованы.