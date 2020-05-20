Ученые проиллюстрировали глобальные климатические изменения фото зеленой Антарктиды (фото)

Ученые ожидают дальнейшего расширения ареала снежных водорослей уже летом.

Антарктида постепенно меняется в цвете из-за влияния климатических изменений. Причиной этого ученые называют цветение водорослей.

Об этом говорится в статье исследователей в журнале Nature.

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По словам ученых, отныне зеленый цвет до этого покрытого снегом материка видно даже из космоса. Такие изменения могут способствовать в будущем и изменению экосистемы.

На размножение водорослей влияет и повышение температуры воздуха – они оккупируют все больше территории материка. Ученые ожидают дальнейшего расширения ареала снежных водорослей уже летом и называют это «началом новой экосистемы».

Как сообщал УНИАН, озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что фактически остановил большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария.