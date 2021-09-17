Ответственность за решение этих экологических проблем должен нести не только украинский бизнес, а, в первую очередь, государство и все граждане.

Основными экологическими проблемами в Украине являются загрязнение водоемов, атмосферного воздуха, а также рост числа как промышленных, так и бытовых отходов, которые накапливаются в окружающей среде и практически не перерабатываются.

Об этом сообщается в статье УНИАН. Согласно данным исследования, проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине, за то, что основной проблемой в Украине является недостаток питьевой воды (вследствие загрязнений) проголосовали 51% украинцев, за увеличение числа промышленных и бытовых отходов – 45,9%, и за загрязнение воздуха – 38,1% граждан.

Отдельного внимания к себе требует проблема загрязнения украинских водоемов. Только в главной водной артерии Украины – реке Днепр за последние годы обнаружили более 160 веществ-загрязнителей, и это количество постоянно растет. В частности, экологи отмечают высокое содержание в воде сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть. Из-за высокого уровня загрязнения вода в реках цветет, превращаясь в мутный зеленый кисель.

Кроме того, в Украине критически снижается уровень подземных вод, поскольку вода не попадает в подземные горизонты так, как следовало бы, а быстро стекает в море.

Тем временем, если уровень воды в нашей стране падает, среднегодовая температура, напротив, растет. В летний сезон это - наряду с несознательными гражданами, сжигающими листья, несмотря на предостережения экологов, - приводит к регулярным лесным пожарам. А учитывая масштаб лесных рубок в стране, проблема сохранения украинских лесов становится особенно актуальной в контексте сохранения некоторых видов животных, популяция которых уже сейчас стремительно сокращается.

При этом, в статье отмечается, что ответственность за решение этих экологических проблем должен нести не только украинский бизнес, на который традиционно вешают всех собак вследствие популизма чиновников, а, в первую очередь, государство, которому необходимо наконец-то начать проводить грамотную природоохранную политику, и все граждане.

Многие социально ответственные компании в Украине вкладывают космические средства в экологическую модернизацию своих предприятий, а получают за это – в лучшем случае, благодарность от властей, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

"То, что практически отсутствуют программы стимулирования к экомодернизации свидетельствует, что государство не заинтересовано протянуть руку помощи предпринимателям. Нужно честно ответить на вопрос: чего хочет государство? Государство действительно хочет сделать менее вредными для окружающей среды отрасли хозяйствования, уменьшить техногенную нагрузку, или же планирует сосредоточиться только на административной части и контроле? Мы видели также результаты в экологический день в Верховной Раде, когда большинство нужных проектов законов депутаты провалили, но очень успешно протянули в первом чтении законопроект о государственном экологическом контроле, который будет усиливать давление на субъектов хозяйствования", - приводятся в статье слова президента Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Автор: Григорий Бондарь