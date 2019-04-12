Ученые обнаружили признаки приближающейся климатической катастрофы

Данные подтверждают, что изменение климата в регионе происходит с исключительной скоростью.

Потепление климата на северо-западе Канады в регионе Юкон стало самым сильным за более чем десять тысяч лет.

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Об этом сообщает EurekAlert!. Исследователи Торонтского университета провели радиоуглеродное датирование и анализ изотопного состава воды образцов вечной мерзлоты на центральном торфянике Юкона, что позволило реконструировать средние температуры за последние 13 600 лет.

Слои вечной мерзлоты представляют собой своеобразную запись осадков, которые просачиваются через торфяной мох и грунт и замерзают на глубине 58 сантиметров под поверхностью земли. Каждый сантиметр содержит осадки, накопившиеся за 20−30 лет. А их состав зависит от осадков и температуры воздуха.

Выяснилось, что в раннем голоцене (последние 12 тысяч лет) летние температуры были выше, чем в среднем голоцене. Но, потепление в индустриальную эпоху оказалось беспрецедентным за весь рассматриваемый период времени. Текущие средние температуры превышают прошлые показатели почти на два градуса Цельсия.

Данные подтверждают, что изменение климата в регионе происходит с исключительной скоростью.

Исследователи считают, что потепление может дестабилизировать вечную мерзлоту, что приведет к еще большим выбросам двуокиси углерода.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявили, что половина альпийских ледников растает к 2050 году.