Десятки украинских городов могут быть подтоплены до 2100 года (карта)
До 2100 года могут быть частично затоплены 34 украинских города, а полностью – 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч га сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда.
Кроме этого, 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами. По словам экспертов, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, чтобы это предотвратить. Такие результаты исследования "Екодії" и ученых.
Читайте такжеГермания предоставит Украине 35 миллионов евро на экологические проекты
Как говорится в исследовании:
- 34 украинских города могут быть частично затоплены, в частности: Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Керчь;
- 6 городков и 62 села могут быть полностью затоплены, в частности: Голая Пристань, Затока, Лазурное;
- 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами, ведь их дома могут оказаться в зоне затопления;
- 660 экологически опасных объектов могут оказаться в прогнозируемой зоне затопления. В частности: 13 свалок и 36 очистных сооружений, меткомбинат “Азовсталь” в Мариуполе и пруды-отстойники крымского завода “Титан” вблизи Армянска;
- может затопить 200 тысяч га сельскохозяйственных земель, 10 тысяч га производственных территорий, а также 1917 зданий коммерческого и производственного назначения;
- поднятие уровня моря может привести к затоплению 98 объектов природно-заповедного фонда. В частности: часть территорий Черноморского и Дунайского биосферных заповедников;
- в прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. В частности: археологический памятник “Херсонес Таврический”, основанный более двух тысяч лет назад, а сейчас внесен в перечень Мирового наследия ЮНЕСКО.
Как сообщал УНИАН, в Кирилловке Запорожской области из-за сильных морозов начало покрываться льдом Азовское море.