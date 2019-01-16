Десятки украинских городов могут быть подтоплены до 2100 года (карта)

Моделирование зон затопления осуществлено для 2100 года – при условии сохранения современных темпов роста выбросов CO2.

До 2100 года могут быть частично затоплены 34 украинских города, а полностью – 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч га сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда.

Кроме этого, 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами. По словам экспертов, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, чтобы это предотвратить. Такие результаты исследования "Екодії" и ученых.

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Как говорится в исследовании:

- 34 украинских города могут быть частично затоплены, в частности: Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Керчь;

- 6 городков и 62 села могут быть полностью затоплены, в частности: Голая Пристань, Затока, Лазурное;

- 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами, ведь их дома могут оказаться в зоне затопления;

- 660 экологически опасных объектов могут оказаться в прогнозируемой зоне затопления. В частности: 13 свалок и 36 очистных сооружений, меткомбинат “Азовсталь” в Мариуполе и пруды-отстойники крымского завода “Титан” вблизи Армянска;

- может затопить 200 тысяч га сельскохозяйственных земель, 10 тысяч га производственных территорий, а также 1917 зданий коммерческого и производственного назначения;

- поднятие уровня моря может привести к затоплению 98 объектов природно-заповедного фонда. В частности: часть территорий Черноморского и Дунайского биосферных заповедников;

- в прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. В частности: археологический памятник “Херсонес Таврический”, основанный более двух тысяч лет назад, а сейчас внесен в перечень Мирового наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, в Кирилловке Запорожской области из-за сильных морозов начало покрываться льдом Азовское море.