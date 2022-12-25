Ситуация находится под контролем соответствующих служб, отметили в Ивано-Франковской ОВА.

В Ивано-Франковской области в Днестре из-за попадания нефтепродуктов в 200 раз превышены допустимые нормы содержания вредных веществ.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий случившегося, об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Важная информация для жителей Ивано-Франковской области. Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. Вследствие этого выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз", - написала она.

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По словам Онищук, жители окрестных населенных пунктов проинформированы.

Председатель ОВА отметила, что по состоянию на сегодняшнее утро работники областного управления ГСЧС прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой терргромады Ивано-Франковского района и изучают участок реки насчет возможности установки боновых заграждений.

Напомним, 21 декабря стало известно, что в Одесской области с 24 февраля выявлено более 120 погибших дельфинов. Они погибли из-за того, что российские корабли использовали гидролокаторы.

Что надо знать о реке Днестр - важнейшая информация

Река Днестр находится на юго-западе нашей страны и в Молдове. Это третья по длине река в Украине (уступает Днепру и Южному Бугу).

Река от Галича до города Хотин образует Днестровский каньон, в 2008 году его внесли в список семи природных чудес украинского государства.

Днестр впадает в Черное море. Вследствие впадения в море образовался Днестровский лиман.

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