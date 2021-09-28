Юная Далия сумела спасти бабочку. В связи с этим она сделала тату на запястье, где был изображен Немо-Баки и подпись "Никогда не сдавайся".

Американка спасла бабочку с оторванным крылышком, сделав ей протез из перышка.

На видео, которое Далия опубликовала в TikTok, обратило внимание The Dodo.

Бабочка по имени Немо-Баки имела поврежденное правое крыло, поэтому Далия решила его восстановить. В магазине девушка купила перо нужного размера и приклеила его бабочке.

В первое время насекомому было сложно управляться с новым крылом, поэтому девушка начала устраивать ему маленькие "тест-драйвы". Сначала бабочка пролетала всего несколько метров, затем научилась летать по комнате и, в конце концов, девушка вынесла ее в сад. Там насекомое уже могло питаться самостоятельно и не нуждалось в помощи Далии.

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Когда бабочка улетела из сада, американка стала переживать, сможет ли она выжить. Но однажды она снова встретила ее на одной из своих клумб.

Это настолько вдохновило юную американку, что она сделала тату на запястье, где был изображен Немо-Баки и подпись "Никогда не сдавайся".

Напомним, пользователей TikTok тронуло видео о дружбе собаки с бабочками. Пес играл на лужайке с теннисным мячиком, когда к нему вдруг подлетели две большие желто-черные бабочки и начали виться вокруг его носа. От удивления Гордо аж уронил мячик из пасти и стал завороженно наблюдать за летающими насекомыми, одно из которых приземлилось ему прямо на нос.

Видео стало вирусным, набрав в течение трех суток более 18,6 миллиона просмотров и 5,4 миллиона лайков.

Автор: Виолетта Орлова