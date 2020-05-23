Сбежал из Берлина в 43-м: умер "аллигатор Гитлера"

Из берлинского зоопарка аллигатор сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

В московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн, который ранее якобы принадлежал Адольфу Гитлеру.

Об этом в субботу, 23 мая, сообщается на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

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«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет - крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида - 30-50 лет», - говорится в сообщении.

Сатурн родился в США, откуда его перевезли в Берлинский зоопарк. Оттуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. В 1946 году его нашли британские солдаты и передали СССР. После этого аллигатора перевезли в Москву.

Почти сразу после прибытия животного в московский зоопарк появился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

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