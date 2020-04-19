Смог в Киеве: Минздрав рекомендует меньше выходить на улицу

В Зоне отчуждения и в Житомирской области сегодня продолжают бушевать пожары.

Уровень загрязнения воздуха в столице сегодня немного снизился, однако выходить на улицу без особой нужды не рекомендуется.

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Как сообщает ТСН, такие заявления на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Смог, который мы ощущаем в Киеве, вызван возгоранием травяного настила, которое произошло в Житомирской области. Сегодня смог в Киеве уже уменьшился, однако Минздрав рекомендует меньше выходить на улицу, особенно в утреннее время, и плотно закрывать окна, чтобы дым не проникал в помещение", - заявил министр.

Напомним, на сегодня в чернобыльской Зоне отчуждения продолжается борьба с пожарами на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Кроме того, на Житомирщине спасатели тушат 9 лесных пожаров. Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения.