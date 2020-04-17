Последствия пожаров под Чернобылем показали из космоса (фото)

Государственное космическое агентство Украины обнародовало снимок со спутника.

Государственное космическое агентство Украины обнародовало снимок со спутника, на котором запечатлены последствия масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Украине на границе с Белоруссией.

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Это снимок со спутника от 17 апреля, на котором можно увидеть масштабные пожары на границе с Республикой Беларусь со стороны Украины.

На снимке видно, что ветер северный, это объясняет состояние воздуха в Киеве сейчас.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

В ГСЧС говорят, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых до столицы разносит ветер.

По информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.