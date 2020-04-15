В Германии на ферме родился двуглавый козленок (фото)

Ветеринары говорят, что козленок родился здоровым.

В Германии в селе Виттенберг родился козленок с двумя головами.

Необычное животное показала женщина по имени Джоселин Нуеске, которая ухаживает за животными на ферме. Она рассказала, что заметила трудности при рождении козленка, поэтому решила помочь в родах, сообщает Daily Mail.

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Оказалось, что родиться малышу было тяжело из-за того, что он имел сразу две головы. Черепа были полностью сформированы и соединены в затылочной части. Это шокировало женщину.

"У него было четыре ноги, два уха, четыре глаза и два носа. Мы занимались разведением коз шесть лет, и никогда не сталкивались с чем-то похожим", - пояснила Нуеске.

Женщина волнуется за то, что козленок может не выжить, однако оставляет его на ферме. Обследование в ветеринарной клинике указало, что состояние здоровья животного в норме.

Как сообщал ранее УНИАН, редкую 20-сантиметровую змею с двумя головами, двумя языками, с четырьмя глазами и одним телом нашли в лесу.