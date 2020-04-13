Людей не останавливают барьеры: фермеры в Нидерландах скосят тюльпановые поля

Туристы активно едут на поля, чтобы сфотографироваться среди цветов.

В Нидерландах фермеры раньше чем обычно начнут обламывать головки цветущих тюльпанов, чтобы отвадить людей, которые массово фотографируются в цветах и подвергают себя опасности заражения коронавирусом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Omroep West.

Несмотря на призывы мэров, в субботу и воскресенье в регионе Болленстрек, который специализируется на выращивании луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, было очень оживленно. Людей не останавливали дорожные барьеры, закрытые провинциальные дороги – они все равно прибывали в поля сфотографироваться среди цветов.

По этой причине фермер Саймон Пеннінгс, который занимается выращиванием луковиц тюльпанов, принял решение с понедельника начать обламывать головки цветущих тюльпанов – заметно раньше, чем это делается обычно.

«Мы собираемся лишить плантации определенных типов цветов. В результате цвета на тюльпановых полях исчезнут и это сделает их менее привлекательными для людей», – пояснил он.

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