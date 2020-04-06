В Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

Минэкоэнерго также проанализирует возможность для местных властей устанавливать системы видеонаблюдения за возгоранием в природных экосистемах.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы, написала в Facebook заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

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«Проинформирую, что планирует делать министерство в ближайшее время: совместно с комитетом обработаем проект закона о внесении изменений относительно размера штрафов. Я не сторонник драконовских штрафов, потому что часто сжигание происходит по незнанию, что это запрещено, или незнанию других способов обработки земли или утилизации листьев, но пока штрафы действительно очень низкие», - отметила она.

По словам Ставчук, подобный законопроект выносился на рассмотрение предыдущим парламентом, но так и не был принят.

Замминистра отметила, то также планируется обращение к Национальной полиции с запросом о текущей статистике штрафования по соответствующей статье административного кодекса, а также о совместной информационной кампании и усилении контроля по всей территории Украины.

Кроме того, министерство намерено проанализировать возможность расширения постановления, которое утверждает перечень видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям, чтобы местные власти могли устанавливать системы видеонаблюдения за возгоранием в природных экосистемах.

Как сообщал УНИАН, В Киеве за период с 23 марта по 4 апреля спасатели 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых составляет более 41 га.

4 апреля в Житомирской области в результате сжигания сухой травы сгорели четыре пустующих здания, жилые удалось спасти.