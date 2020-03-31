Во Львове на этой неделе высадят почти 450 деревьев

Весенняя высадка деревьев запланирована в каждом районе Львова.

В начале апреля во Львове высадят более 400 деревьев. Плановая весенняя высадка деревьев будет проводиться в каждом районе города.

Читайте такжеСпасатели Днепропетровской области просят людей не сжигать траву (фото)

«Часто бывало так, что мы не могли посадить из-за того, что, что не было как пенек забрать. В этом году на самом деле мы начали корчевать, соответственно много новых деревьев сажаем на этом месте. Высадкой занимаются райадминистрации. Надеемся, уже вскоре львовяне увидят новые качественные деревья», - отметила начальник управления экологии и природных ресурсов Львовского горсовета Александра Сладкова.

Первые весенние высадки уже начались во Львове, уточнила ZAXID.NET глава управления. Запланировано насаждение440 деревьев, среди которых липа, клен, сакура, можжевельник, рябина и другие. Их высадят в районах города:

Галицком — 67;

Железнодорожном — 72;

Лычаковском — 83;

Сиховском — 79;

Франковском — 66;

Шевченковском — 74.

По информации Сладковой, еще 300 деревьев высадят в рамках акции «Озеленение», которую перенесли на 1 ноября. Для центра закупили саженцы и уже даже подготовили лунки, но эти планы отложат до осени, чтобы высадить все растения одновременно.

Львов присоединился к всеукраинской инициативе по озеленению, во время которой высадят миллион деревьев в различных регионах государства. Во время этой акции планируют восстановить утраченный у парка «700-летия Львова» древний фруктовый сад и озеленить центр города Львова и участок вдоль маршрута «сиховского» трамвая. Эта высадка планировалась на 23 апреля, но из-за карантина мероприятие перенесли на 1 ноября.