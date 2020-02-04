В Днепре продолжают травить бездомных собак (фото)

В этот раз на Левом берегу отравили собаку, которая охраняла заброшенный детсад.

В последние месяцы в Днепре активно начали травить и убивать бездомных собак. Случай отравления собаки произошел и в Приднепровске.

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Неизвестные сильным ядом отравили любимицу местных жителей – собаку по кличке Зина. Очевидцы сообщают, что собака погибла в страшных муках и помочь ей не успели, передает dp.vgorode.ua.

Местные жители рассказывают, что эта собака стерилизована и привита, жила на территории заброшенного детского сада и была очень умна, несмотря на беспородность.