В Днепре продолжают травить бездомных собак (фото)
16:57, 04 февраля 2020Экология
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В этот раз на Левом берегу отравили собаку, которая охраняла заброшенный детсад.
Случай отравления собаки произошел и в Приднепровске \ фото: фб Alena Rad'ko
В последние месяцы в Днепре активно начали травить и убивать бездомных собак. Случай отравления собаки произошел и в Приднепровске.
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Неизвестные сильным ядом отравили любимицу местных жителей – собаку по кличке Зина. Очевидцы сообщают, что собака погибла в страшных муках и помочь ей не успели, передает dp.vgorode.ua.
Местные жители рассказывают, что эта собака стерилизована и привита, жила на территории заброшенного детского сада и была очень умна, несмотря на беспородность.
Очевидцы сообщают, что собака погибла в страшных муках \ фото: фб Alena Rad'ko
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