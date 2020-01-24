Характер погоды сегодня не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

В Киеве зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в городе Киеве.

Так, превышение предельно допустимых норм констатируют по 3-м из 4-х основных показателей качества воздуха: пыли - 0,10-0,20 (предельно допустимая концентрация - 0,15) диоксида серы SO2 - 0,014- 0,127 (0,050); диоксида азота NO2 - 0,01-0,17 (0,04).

В пределах нормы только показатель оксида углерода - 0,5-2 при предельно допустимой концентрации 3.

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В то же время в сообщении отмечается, что характер погоды 24 января не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Согласно информации телеграмм-канала «Индекс качества воздуха в Киеве», абсолютно безвредным для здоровья воздух только на массивах Протасов Яр и Святошин, где можно безопасно гулять и заниматься спортом на улице.

Напомним, ранее столичные власти призвали жителей Киева минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.