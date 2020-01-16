В Германии согласовали план отключения ТЭС на буром угле

Дотации из федерального бюджета должны помочь регионам Германии полностью отказаться от использования бурого и каменного угля в энергетике.

Федеральное правительство Германии и премьер-министры земель Саксония-Анхальт, Бранденбург, Саксония и Северный Рейн - Вестфалия достигли договоренностей о плане отключения тепловых электростанций (ТЭС), работающих на буром угле.

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Как сообщает DW, договоренностям предшествовали длительные переговоры. Официальное заявление политиков на этот счет должно последовать уже сегодня. График отключений, предположительно, станет известен тогда же - после того, как операторы электростанций и представители концернов-разработчиков месторождений также дадут свое согласие на этот счет.

Отмечается, что немецкое правительство 20 сентября 2019 года приняло давно готовившуюся широкомасштабную программу сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, в соответствии с Парижским соглашением по климату. Важной составной частью программы стал план отказа от угля, которое является наиболее неэкологичным ископаемым энергоносителем.

Дотации из федерального бюджета должны помочь регионам Германии полностью отказаться от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии к концу 2038 года.

Соответствующие земли на протяжении 20 лет будут ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро. Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение последующих 20 лет.

Напомним, прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года.