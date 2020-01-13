Одессит развел в своей квартире тысячу пауков-птицеедов (фото)

Хобби, которое переросло в профессию, появилось у Сергея Кудряшова еще в девятом классе.

Одессит Сергей Кудряшов собрал в своей квартире крупнейшую на юге Украины коллекцию пауков-птицеедов, в которую входят 65 видов и около тысячи особей.

Об этом сообщает Первый городской.

Хобби, которое переросло в профессию, появилось у Сергея Кудряшова еще в девятом классе, когда он завел себе первого паука. Впоследствии парень поступил в университет и получил образование зоолога.

Половина членистоногих в его коллекции имеет яд, другие совершенно безопасны. Всего в коллекции Сергея 65 видов пауков и около тысячи особей.

«Пауки сами по себе непредсказуемые, у них всё на уровне инстинктов. Если человек находится рядом, контактирует, кормит, то они привыкают. Приручить их нельзя, дрессировать нельзя, но к человеку они привыкают и перестают ощущать опасность», - рассказал Кудряшов.

Сергей рассказывает, что ухаживать за пауками не трудно. Он кормит и поливает их водой раз в неделю. Еду разводит самостоятельно, это преимущественно тараканы и личинки. За неделю его любимцы съедают до двух тысяч насекомых.

Один из редчайших пауков в коллекции - пецилотерия металлика. В природе этот вид почти на грани исчезновения, потому что встречается только в лесу в штате Андхра-Прадеш в Индии.

По словам коллекционера, к нему периодически приходят люди лечиться от арахнофобии.

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