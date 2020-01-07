Украина готова направить в охваченную огнем Австралию 200 спасателей

Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности спасателей прибыть в течение 24-36 часов.

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей для помощи в тушении масштабных пожаров.

Об этом министр внутренних дел Арсена Аваков сообщил в Facebook.

Он отметил, что пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев.

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«Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете», - написал министр.

По его словам, спасатели ожидают решения австралийской стороны.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.

6 января в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.