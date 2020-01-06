Спасатели призывают украинцев отказаться от петард и фейерверков на Рождество

В связи с использованием пиротехники в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям советует отказаться от петард, салютов и фейерверков на Рождество.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Спасатели отмечают, что в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. И это связано в основном с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности при использовании пиротехники.

В пресс-службе напомнили, что 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза был госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался.

"Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков", - отмечается в сообщении.

К тому же, добавили в ГСЧС, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

Напомним, ранее спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехническими изделиями.