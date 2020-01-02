В Одессе использованные новогодние елки поменяют на сладости - горсовет
В Одессе использованные новогодние елки поменяют на сладости.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии города, в Одессе впервые проходит акция по обмену использованных елок (сосен, пихт) на сладости.
По информации пресс-службы, каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте, а не возле мусорных контейнеров.
«Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля», - сообщили в пресс-службе.
Для приема хвойных деревьев во всех четырех районах Одессы отведены места под «пункты приема». Всего таких мест 67. Они находятся во дворах жилых домов, возле торговых центров, в зеленой зоне и пр.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 2 января открылись 15 пунктов сбора новогодних елок - они расположены во всех районах столицы.