Греко-католическая церковь предлагает украинцам елки в аренду

В бюро указываются, что уже третий год подряд предоставляют возможность взять в аренду на время рождественских праздников саженец голубой ели, а потом вернуть его.

В Украинской греко-католической церкви призвали украинцев отказаться от установки срубленных хвойных деревьев в своих жилищах.

Об этом говорится в сообщении экологического бюро УГКЦ.

Читайте такжеНовый год 2020: полиция напомнила об ответственности за вырубку елок

В бюро указываются, что уже третий год подряд предоставляют возможность взять в аренду на время рождественских праздников саженец голубой ели, а потом вернуть его.

«Живая ель в горшке станет отличной альтернативой срубленном дереву, поможет создать праздничную атмосферу и привить детям чувство личной ответственности за Божье создание, ведь живая лесная красавица требует тщательного ухода», – убеждены в экологическом бюро УГКЦ.

Там добавляют, что весной эти ели высадят в открытый грунт в рамках всеукраинской бессрочной акции «Посади дерево мира». Взять елку в аренду можно будет 26-27 декабря в офисе экобюро УГКЦ в Ивано-Франковске по адресу: ул. Софрона Мудрого (бывшая Гарбарская), 2.

Напомним, в Православной церкви Украины призвали отказаться от срубленных елок и посоветовали украинцам готовиться к праздникам духовно.

Стоит отметить, что за 20 дней до новогодних праздников государственные лесные хозяйства продали уже почти 180 тысяч елок, которые вырастили на специальных плантациях.