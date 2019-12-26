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Греко-католическая церковь предлагает украинцам елки в аренду

14:58, 26 декабря 2019
Экология
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УГКЦ предлагает украинцам елки в аренду / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении экологического бюро УГКЦ.

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В бюро указываются, что уже третий год подряд предоставляют возможность взять в аренду на время рождественских праздников саженец голубой ели, а потом вернуть его.

«Живая ель в горшке станет отличной альтернативой срубленном дереву, поможет создать праздничную атмосферу и привить детям чувство личной ответственности за Божье создание, ведь живая лесная красавица требует тщательного ухода», – убеждены в экологическом бюро УГКЦ.

Там добавляют, что весной эти ели высадят в открытый грунт в рамках всеукраинской бессрочной акции «Посади дерево мира». Взять елку в аренду можно будет 26-27 декабря в офисе экобюро УГКЦ в Ивано-Франковске по адресу: ул. Софрона Мудрого (бывшая Гарбарская), 2.

Напомним, в Православной церкви Украины призвали отказаться от срубленных елок и посоветовали украинцам готовиться к праздникам духовно.

Стоит отметить, что за 20 дней до новогодних праздников государственные лесные хозяйства продали уже почти 180 тысяч елок, которые вырастили на специальных плантациях.

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Теги: #елки#УГКЦ#новогодние елки