цей матеріал доступний українською

Британские дипломаты пересядут на электромобили в рамках программы по уменьшению выбросов углекислого газа

11:35, 26 декабря 2019
Экология
7 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте британского МИД, пишет theБабель.

«Министерство иностранных дел заменит автомобили британских дипломатов полностью электрическими или гибридными моделями в рамках программы по уменьшению выбросов углекислого газа», — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Евросоюзе представили программу защиты климата

Британские посольства в Осло и Ватикане уже осуществили такой экологически обусловленный переход. Следующие 30 британских дипломатических представительств в разных странах и городах, в частности в Киеве, заменят автомобили до апреля 2020 года.

Согласно опубликованным правительственным планам, до 2022 года британский МИД планирует иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году довести их количество до 100%.

Кроме того, министерство также расширяет использование солнечной энергии на своих зданиях и планирует прекратить отказаться от одноразового пластика в своей недвижимости по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#солнечная энергия#электромобиль#альтернативные источники энергии#британские дипломаты