Британские дипломаты пересядут на электромобили в рамках программы по уменьшению выбросов углекислого газа

Сейчас британские посольства в Осло и Ватикане уже осуществили такой экологически обусловленный переход.

Дипломаты Великобритании по всему миру начнут использовать исключительно электрические или гибридные автомобили.

Об этом сообщается на официальном сайте британского МИД, пишет theБабель.

«Министерство иностранных дел заменит автомобили британских дипломатов полностью электрическими или гибридными моделями в рамках программы по уменьшению выбросов углекислого газа», — говорится в сообщении.

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Британские посольства в Осло и Ватикане уже осуществили такой экологически обусловленный переход. Следующие 30 британских дипломатических представительств в разных странах и городах, в частности в Киеве, заменят автомобили до апреля 2020 года.

Согласно опубликованным правительственным планам, до 2022 года британский МИД планирует иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году довести их количество до 100%.

Кроме того, министерство также расширяет использование солнечной энергии на своих зданиях и планирует прекратить отказаться от одноразового пластика в своей недвижимости по всему миру.