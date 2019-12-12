В Украине усилят контроль за озоноразрушающими веществами

Рада приняла закон об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах. Документ направлен на выполнение обязательств Украины по Монреальскому протоколу о веществах, которые разрушают озоновый слой.

Верховная Рада приняла закон, который направлен на выполнение Украиной международных обязательств в сфере охраны озонового слоя и предотвращение изменения климата, а также адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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За принятие соответствующего законопроекта «Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах» во втором чтении и в целом проголосовали 322 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Павел Якименко отметил, что его принятие является крайне важным и актуальным для страны, потому что на сегодняшний день эта сфера не урегулирована и развивается без учета международных процессов охраны окружающей среды. По его словам, законопроект решает две проблемы одновременно.

«Первое – сохранение озонового слоя и уменьшение влияния на климат, запрет выпуска озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов в окружающую среду, повышение квалификации персонала, который работает с климатом и озоноопасными веществами и оборудованием, которое их содержит, а также внедрение контроля выбросов. Это обеспечит уменьшение попадание веществ в окружающую среду и, соответственно, негативное давление на климатическую систему и на окружающую среду. Второе – недопущение поставок на украинский рынок морально устаревшего оборудования, от которого отказываются страны Европы и развитые страны», - сказал он.

Также он отметил, что Украина является членом Монреальского протокол о веществах, которые разрушают озоновый слой, потому должна выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщал УНИАН, в феврале Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах.

Законопроект регулирует правоотношения относительно производства, импорта, экспорта, хранения, использования, размещения на рынке и обращения с озоноразрушающими веществами, фторированными парниковыми газами и продуктами, которые их содержат или могут содержать, использование которых влияет на озоновый слой и на уровень глобального потепления.

Устанавливается, что осуществлять деятельность по импорту, экспорту, хранению, использованию, размещению на рынке и обращению с контролируемыми веществами (озоноразрушающие вещества и/или фторированные парниковые газы) имеют право только физические лица-предприниматели или юридические лица, которые получили статус оператора контролируемых веществ путем внесения в Реестр.